В Украине зафиксировано уже 418 случаев коронавируса

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

При этом в МОЗ отмечают, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.