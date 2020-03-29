Минздрав обнародовал обновленный стандарт оказания помощи при коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусном заболевании Covid-19, сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
«С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медпомощи, которые включают определенные рекомендации к лечению Covid-19», — сказал Ляшко на брифинге в воскресенье.
Он сообщил, что стандарт размещен на официальном сайте Минздрава, в нем содержатся ряд рекомендаций, которые касаются алгоритма выявления заболевания, алгоритма работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологов. Он также содержит правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными с Covid-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации больных в тяжелых и средней тяжести случаях.
«Специфического лечения не существует, проводится симптоматическое лечение», — отметил Ляшко
Как сообщалось, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев заболевания Covid-19.
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