В Киеве уже 82 больных коронавирусом

Подтвержденный диагноз коронавирусного заболевания Covid-19 в Киеве имеют уже 82 человека, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», — написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.
Он сообщил, что заболели четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка, а также трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет. Среди них — врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа.
Шестеро заболевших киевлян находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4.
«Из положительного — двое киевлян, имевших заболевания Covid-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы», — сообщил Кличко.
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