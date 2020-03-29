Умер автор книг про войну Юрий Бондарев

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в воскресенье в Москве на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — сказала она.

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. Летом 1941 года, когда началась война, в качестве добровольца занимался строительством оборонительных сооружений под Смоленском. В марте 1942 года был призван на военную службу, получил звание сержанта, в составе 2-й гвардейской армии был отправлен на Сталинградский фронт, где командовал минометным расчетом. Был дважды ранен (в конце 1942 году — под Сталинградом, в конце 1943 года — под Житомиром), принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью «За отвагу».

В 1946 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни: повесть «Батальоны просят огня» (1957), романы «Тишина» (1962) и «Двое» (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева «Горячий снег» о событиях Сталинградской битвы.

По сценариям и литературным произведения Бондарева были сняты художественные фильмы, такие как «Тишина» (1963, Владимир Басов; 1992, Ольгерд Воронцов), «Освобождение» (1968-1971, Юрий Озеров), «Горячий снег» (1972, Гавриил Егиазаров), «Берег» (1983, Александр Алов и Владимир Наумов), «Батальоны просят огня» (1985, Владимир Чеботарев и Александр Боголюбов), «Выбор» (1987, Владимир Наумов).

Был обласкан советской властью. Бондарев — Герой Социалистического Труда (1984), награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции. Лауреат Ленинской и Государственной премий. В 1994 году Юрию Бондареву был присвоен орден Дружбы народов, однако писатель отказался принять награду. В телеграмме, направленной тогдашнему президенту РФ Борису Ельцину, он отметил, что «это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».