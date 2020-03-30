Цена нефти побила антирекорд 2002 года

Цена нефти Brent упала ниже $23 впервые с ноября 2002 года.
На лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 8,34%, до $22,84 за баррель. Об этом свидетельствуют утренние данные торгов.
Негативно на динамику сырьевого рынка повлияли усилившиеся опасения падения спроса.
С начала месяца стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%.
Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире. Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.
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