Цена нефти побила антирекорд 2002 года

Цена нефти Brent упала ниже $23 впервые с ноября 2002 года.

На лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 8,34%, до $22,84 за баррель. Об этом свидетельствуют утренние данные торгов.

Негативно на динамику сырьевого рынка повлияли усилившиеся опасения падения спроса.

С начала месяца стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%.

Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире. Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.