В России будут сажать на семь лет за нарушение карантина

Российская Госдума утром 31 марта приняла пакет законопроектов, предусматривающих меры по урегулированию ситуации с коронавирусом в России.

Они включают в себя штрафы до 1 млн руб. за нарушение карантина, либо лишение свободы на срок до трех лет, а также отказ в праве занимать определенные должности на тот же период, если нарушение привело к массовому заражению людей.

Штрафы от 1 млн до 2 млн руб, либо лишение свободы на срок до пяти лет будет применяться, если из-за несоблюдения карантина погиб один человек.

Семь лет тюрьмы будут давать за гибель более двух людей при нарушении карантина.

Также расширены полномочий местного Кабмина и право вводить режим ЧС по стране.