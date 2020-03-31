В России будут сажать на семь лет за нарушение карантина

Российская Госдума утром 31 марта приняла пакет законопроектов, предусматривающих меры по урегулированию ситуации с коронавирусом в России.
Они включают в себя штрафы до 1 млн руб. за нарушение карантина, либо лишение свободы на срок до трех лет, а также отказ в праве занимать определенные должности на тот же период, если нарушение привело к массовому заражению людей.
Штрафы от 1 млн до 2 млн руб, либо лишение свободы на срок до пяти лет будет применяться, если из-за несоблюдения карантина погиб один человек.
Семь лет тюрьмы будут давать за гибель более двух людей при нарушении карантина.
Также расширены полномочий местного Кабмина и право вводить режим ЧС по стране.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016