Более 60 человек без разрешения покинули обсервацию в гостинице на Майдане Независимости

Место обсервации в отеле «Казацкий» в Киеве покинули более 60 украинцев, вернувшихся ранее из-за границы, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире 112 канала в среду.

По его словам, люди смогли покинуть место обсервации «из-за законодательных неточностей» «Мы не можем людей удерживать силой», — добавил замминистра.

При этом Геращенко напомнил об ответственности украинцев за такие действия, вплоть до уголовной.

Отель «Казацкий» расположен на центральной площади Киева, на Майдане Независимости.