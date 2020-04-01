УЕФА переносит еврокубки и матчи национальных сборных

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе возобновления матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Матчи еврокубков были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Также УЕФА принял решение перенести матчи национальных сборных, которые были запланированы в июне.

В июне должны были состояться товарищеские матчи национальных сборных в преддверии подготовки к чемпионату Европы, который был перенесен на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Также в июне должны были пройти стыковые матчи отборочного этапа чемпионата Европы, по итогам которых определятся последние четыре участника турнира.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом свыше 860 тыс. человек, зафиксировано 42 тыс. летальных исходов.