В Украине уже 794 заболевших коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.

13 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.