Трамп усилит борьбу с наркокартелями из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале операции по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, которую США будут проводить в Западном полушарии вместе с 22 странами. Трансляция велась на сайте Белого дома.
«Есть повышенная вероятность того, что картели, террористы и другие нарушители закона могут воспользоваться ситуацией в дурных целях. И мы не должны позволить этому случиться, мы никогда этого не допустим... Мы не должны позволить наркокартелям использовать пандемию для угрозы жизням американцев», — заявил Трамп.
Он добавил, что для операции США привлекут дополнительные военные корабли, самолеты и вертолеты. По его словам, участников операции оснастят средствами персональной защиты, а также усилят меры предосторожности.
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что только в прошлом году американским властям удалось изъять 280 т наркотиков, большая часть из которых предназначалась для транспортировки в США. По его словам, каждый год от передозировки наркотиками умирают десятки тысяч граждан США, тысячи сталкиваются с последствиями наркотической зависимости.
Эспер также отметил, что коррумпированные лица, которых он сравнил с режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «полагаются на выгоду, полученную от продажи наркотиков, чтобы удержать свою репрессивную власть». Он указывал, что контроль усилят в районе восточного побережья Тихого океана и Карибского моря. Reuters со ссылкой на американского чиновника и источники, знакомые с ситуацией, передавал, что США разместят военные корабли ближе к Венесуэле.
На прошлой неделе американский Минюст обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле. Вашингтон объявил о награде в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента.
Сейчас США лидируют по количеству зараженных коронавирусом. К настоящему моменту число заболевших в стране превысило 203 тыс. человек. Хуже всего ситуация с вирусом сложилась в Нью-Йорке и Нью-Джерси. В общей сложности погибли более 4,4 тыс.
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