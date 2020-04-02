В марте снизились мировые цены на продовольствие

В марте мировые цены на продовольствие резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19, и падения мировых цен на нефть в основном в связи с ожиданиями замедления темпов экономического роста, вызванного вводимыми правительствами стран ограничениями, которые призваны стать ответными мерами на кризис в области охраны здоровья.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживаются помесячные изменения международных цен на основные товарные виды продовольствия, составило за месяц 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

«Падение цен обусловлено главным образом факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся перспективы в экономике», — сказал старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан.

Наибольшее падение отмечается в Индексе цен на сахар, который снизился на 19,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Среди причин — снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами по самоизоляции, вводимыми многими странами, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на растительные масла ФАО за месяц снизился на 12,0 процентов, причиной чему в основном послужило падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности относительно последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масла.

«За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел», — отметил аналитик ФАО Питер Тенес.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО упал на 3,0 процента из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока в связи с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Индекс цен на зерновые ФАО в марте снизился на 1,9 процента по сравнению с февралем и практически вернулся на свой уровень марта 2019 года. Снизились международные цены на пшеницу, поскольку эффект от крупных глобальных поставок и благоприятных видов на урожай в целом перевесил эффект от роста импортного спроса со стороны Северной Африки и некоторых небольших ограничений на экспорт, введенных Российской Федерацией. Также снизились цены на кукурузу одновременно из-за значительного предложения и существенного ослабления спроса со стороны сектора биотоплива. Однако международные цены на рис наоборот третий месяц подряд растут в связи с созданием запасов ввиду опасений относительно пандемии и сообщений о возможности введения Вьетнамом запрета на экспорт, что правительство страны с тех пор постаралось опровергнуть.

Индекс цен на мясо ФАО упал на 0,6 процента в связи со снижением международных котировок на баранину и говядину, для которых имеются значительные предлагаемые на экспорт объемы, при некотором сокращении торговых возможностей из-за узких мест в логистике. При этом выросли котировки на свинину ввиду всплеска мирового спроса, а также затруднений в работе перерабатывающих мощностей из-за ограничений на перемещение рабочих.

При этом прогноз ФАО на 2020 год относительно производства зерновых в мире с прошлого месяца не изменился и остался на уровне прошлого года, почти рекордном, что, в сочетании с обильными запасами, поможет защитить рынки продовольствия от нестабильности во время потрясений от коронавируса.

В публикуемой в этом месяце Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые, также обнародованной сегодня, ФАО повысила свою оценку объема производства зерновых в мире в 2019 году до 2 721 млн тонн, на 2,4 процента выше по сравнению с 2018 годом. По группам, прогнозные оценки ФАО на 2019 год теперь составляют: 1 445 млн тонн фуражного зерна, 763 млн тонн пшеницы и 512 млн тонн риса (в пересчете на обрушенное зерно).

При том что происходящие местами сбои, главным образом из-за проблем с логистикой, создают на некоторых рынках трудности для цепей поставок продовольствия, их ожидаемая продолжительность и масштабы вряд ли будут иметь значительные последствия для глобальных рынков продовольствия, считает ФАО.

Прогноз ФАО на 2020 год по объемам производства пшеницы в мире с прошлого месяца остался неизменным на уровне 763 млн тонн ввиду того, что ожидания снижения объемов в Европейском союзе, Украине и США компенсируются прогнозируемым приростом производства в Российской Федерации, Индии и Пакистане, хотя нашествие саранчи в двух последних странах может несколько умерить ожидаемое увеличение.

По кукурузе, ведущему фуражному зерну, богатый урожай ожидается в Бразилии и Аргентине, а объем производства кукурузы в ЮАР, как прогнозируется, успешно восстановится после засухи прошлого года. В остальных регионах на решения по размеру посевных площадей может повлиять снижение международных цен на кукурузу.

Прогноз ФАО относительно потребления зерновых в мире в сезоне 2019-2020 годов был увеличен незначительно до 2 722 млн тонн, то есть на 1,2 процента в год. Мировые запасы зерновых на конец сельскохозяйственных сезонов 2020 года, как ожидается, сократятся на 8 млн тонн по сравнению с начальным уровнем, в результате чего соотношение запасов к потреблению в мире снизится до 30,7 процентов, что по-прежнему считается комфортным уровнем. Объем торговли зерновыми в мире, согласно прогнозу, вырастет на 2,3 процента по сравнению с прошлым годом и достигнет 420 млн тонн.