Войти
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
официально
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
позиция
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Мировые цены на продовольствие обновили рекорд 2011 года

329
Мировые цены на продовольствие обновили рекорд 2011 года

Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта, — таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, что связано главным образом с ростом цен на растительное масло и зерновые, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Так, индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6% к сентябрю, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта. такое повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло.

Индекс цен на зерновые в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.

Подорожала, хотя и не настолько, молочная продукция, индекс цен на которую в октябре вырос до 120,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе.

Индекс цен на мясо составил 112,1 пункта, продемонстрировав снижение на 0,7%, или на 0,8 пункта. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая. Также упали цены на говядину — в связи с резким удешевлением мяса, поставляемого из Бразилии. Котировки цен на мясо птицы, напротив, выросли под влиянием высокого спроса в мире; в то же время объемы производства растут медленно в силу удорожания кормов и вспышек птичьего гриппа, особенно в Европе.

Читайте также: Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергостанций Ахметова

Наконец, индекс цен на сахар в октябре составил 119,1 пункта (снижение на 2,1 пункта, или на 1,8%). Понижение показателя связано с ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда.

продовольствие, ФАО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 ноября 2021
Среда, 3 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016