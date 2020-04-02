В Минздраве рассказали, кто именно в Украине умирает от коронавируса

Возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания являются основными предикторами смертности пациентов с COVID-19 в Украине. Об этом во время брифинга 2 апреля заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«На сегодня в Украине зарегистрировано 804 случая коронавирусной болезни, из них 13 человек выздоровели и 20 случаев закончились летально. Умерли 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти», — заявил он.

Отметим, что по данным ВОЗ, 95% людей, умерших от коронавируса в Европе, были старше 60 лет.