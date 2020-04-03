В ближайшее время в Украине ограничат передвижение людей

Кабинет министров планирует ограничить время для пребывания людей на улице на время карантина.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Право на власть».
«Действительно, я считаю, необходимым для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице. Будут закрыты все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двое», — отметил он.
Всего в Украине, по состоянию на 22:00 2 апреля, зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
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