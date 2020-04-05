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В Украине зафиксирован уже 1251 случай заражения коронавирусом

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В Украине зафиксирован уже 1251 случай заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных. 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 75 случаев;
Волынская область — 19 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 28 случаев;
Запорожская область — 39 случаев;
Ивано-Франковская область — 105 случаев;
Кировоградская область — 37 случаев;
г. Киев — 225 случаев;
Киевская область — 82 случая;
Львовская область — 15 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 9 случаев;
Ровенская область — 38 случаев;
Сумская область — 49 случаев;
Тернопольская область — 160 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 220 случаев;
Черкасская область — 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 45 минут назад

UA . ЦЕ ЗАКОНОМІРНО ЩО ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ ВИКОРИСТОВУЄ КАРАНТИН ЯК ЗАСІБ ПРОТИ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ЛЮДСТВА.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

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