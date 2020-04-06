Зеленский обсудил с Кабмином и банкирами пути помощи бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр и министры, представители банковского сектора на совещании в понедельник обсудили вопрос поддержки малого и среднего бизнеса во время и после эпидемии коронавируса.
«Малый и средний бизнес сегодня страдают больше всего, ведь не могут работать и не имеют большой финансовой „подушки“. А именно бизнес — это рабочие места и налоги», — подчеркнул на встрече глава государства.
Как сообщает его пресс-служба, участники совещания обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки действующих предпринимателей благодаря «кредитным каникулам» и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.
Как отметил Зеленский, новые инструменты должны показать предпринимателям, что «белыми» быть выгодно.
«Мир изменился. Работать „в тени“ сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию», — считает советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.
«Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас — это как позволить стране дышать и жить в будущем», — резюмировал Зеленский.
Участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.
Как сообщалось, премьер Денис Шмыгаль на прошлой неделе сообщил, что правительство планирует распространить программу «5-7-9» на весь бизнес, увеличив средства на компенсацию процентных ставок.
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