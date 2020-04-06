В Польше пик заболеваемости коронавирусом ожидают в мае-июне

Пик заболеваний, вызванных коронавирусом, в Польше ожидается в мае-июне.
Об этом, выступая в Сейме Польши, заявил в понедельник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает собственный Укринформ.
«Мы оцениваем, что пик заболеваемости у нас еще впереди — где-то в мае-июне. До этого времени мы постараемся ограничить количество заболеваний, особенно выровнять „кривую“ заболеваемости», — заявил Моравецкий.
По его словам, Польша в значительной степени ещё находится «в начале борьбы с коронавирусом», а поэтому ко всем процедурам и ограничениям необходимо подойти с дополнительными усилиями и дисциплиной.
Он признал, что по состоянию на сегодняшний день Польша имеет еще недостаточно средств медицинской защиты и гигиены, но пытается получить их «со всех концов мира», а также открыть их производство внутри страны.
Моравецкий сообщил, что между медицинскими учреждениями в РП уже распределено 3 млн медицинских перчаток, полмиллиона литров дезинфицирующих средств.
Он подчеркнул, что акцент делается на закупки и поставки масок, защитных фартуков, комбинезонов, защитных очков и аппаратов искусственной вентиляции легких. Моравецкий отметил, что в Польшу уже привезено 165 аппаратов ИВЛ с 1 тыс. закупленных за рубежом.
Польский премьер сообщил: ежедневно проводится 6-7 тыс. тестов на выявление коронавируса. Правительство недавно закупило 800 тыс. тестов, 150 тыс. из которых уже поступили, а остальные будут доставлены в ближайшее время.
Моравецкий отметил, что группа польских медиков сейчас находится в Италии, где помогает бороться с коронавирусом, приобретая ценный опыт, который может затем пригодиться в Польше. Речь идет, в частности, о развертывании полевых госпиталей. Он добавил, что группы польских медиков для оказания помощи в противодействии коронавирусу поедут также и в другие страны.
По последней информации, число зараженных коронавирусом в Польше выросло до 4 201 человека, из которых умерли 98 человек.
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