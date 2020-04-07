В ФРГ уже более 100 тысяч зараженных коронавирусом

В Германии количество зараженных коронавирусом увеличилось до 103 375 человек, следует из данных университета Джона Хопкинса. Погибли 1810 человек, более 36 тыс. выздоровели.

По данным немецкого института Роберта Коха к полуночи 7 апреля, в стране зарегистрировали 99 225 зараженных и 1607 жертв вируса. Больше всего заболевших выявили в Баварии (26 163 случая), а также в Северном Рейне-Вестфалии (20 220) и Баден-Вюртемберге (20 141).

В марте глава института Лотар Вилер заявлял, что к середине весны число заболевших только в Германии может вырасти до 10 млн человек. Он также утверждал, что пандемия коронавируса затянется на два года, а COVID-19 могут переболеть до 60–70% населения Земли, тогда как итоговый уровень смертности пока предсказать нельзя.