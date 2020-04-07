Большинство украинцев считают карантин необходимым, но у большинства из-за него проблемы

88% украинцев считают карантин, введенный по всей стране, необходимым, свидетельствуют результаты роллингового опроса, проведенного компанией «Research & Branding Group» в рамках проекта «Рубикон» с 28 марта по 3 апреля.
«Тройку наиболее распространенных мер, которых придерживаются украинцы во время карантина, составляют: более частое и тщательное мытье рук (80%), пребывание в маске при выходе из дома и в общественных местах (78%), а также попытки не выходить без надобности из дома (75%). Те же, которые собираются в ближайшее время выйти из дома, планируют пополнить запасы продуктов (49%) или все же пойти на работу (24%)», — говорится в результатах социсследования, обнародованного во вторник.
С переходом на карантин у 90% украинцев возникли определенные проблемы. Наиболее актуальными из них являются появление финансовых трудностей, потеря источников дохода (для 30%) и забота о здоровье близких (также для 30%). Страх заразиться коронавирусом является проблемой для 17% украинцев.
Что касается обеспечения необходимыми товарами, то 68% украинцев признались в том, что запасов не делали. Вместе с тем, 39% опрошенных отметили, что в их семье нет сбережений, а еще у 19% «подушки безопасности» хватит на месяц. Средняя сумма денег, которой будет достаточно семье на проживание в течение месяца подобного карантина, была определена опрошенными в 8 тыс 826 грн.
60% украинцев считают, что материальное положение их семьи за 3 месяца точно ухудшится или скорее ухудшится, еще 19% уверены, что не изменится. А вот на вопрос, изменится ли их жизнь после карантина, 43% опрошенных ответили утвердительно, а 27% уверены, что все будет по-прежнему.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016