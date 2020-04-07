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Украина за март потеряла почти 8% валютных резервов

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Украина за март потеряла почти 8% валютных резервов

Международные резервы Украины в марте 2020 года уменьшились, по предварительным данным, на 7,8%, или на $2,1 млрд — до $24,924 млрд, сообщил Национальный банк Украины на своем сайте во вторник.

«Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения», — говорится в сообщении.

ЗВР
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