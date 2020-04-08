АМКУ проверит аптеки Киева и области из-за «драконовских» цен на маски

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) рассматривает дело о повышении цен на одноразовые медицинские маски против 18 крупнейших аптечных сетей Киева и области и 6 поставщиков/производителей медицинских масок.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ.
«Так, 30 марта 2020 года в связи со значительным повышением цен на маски медицинские одноразовые Отделением начато рассмотрение дела по признакам совершения 18 крупнейшими розничными сетями аптечных заведений г. Киева и Киевской области, а также 6 поставщиками/производителями масок медицинских одноразовых нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 Закона Украины „О защите экономической конкуренции“, в виде совершения актиконкурентных согласованных действий (сговора)», — говорится в сообщении.
В данное время отделением осуществляется сбор и анализ информации от субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию одноразовых медицинских масок на территории Киева и Киевской области. Ориентировочно с 13.04.2020 года начнется прием объяснений от должностных лиц субъектов хозяйствования — ответчиков по делу.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 52 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий (сговора) налагается штраф в размере до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.
Как сообщалось, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) 30 марта открыло дело против производителей, поставщиков и крупнейших аптечных сетей относительно нарушения конкурентного законодательства на рынке медицинских масок.
В марте некоторые СМИ и пользователи сети Facebook сообщали о резком повышении цен на медицинские маски в аптеках и торговых сетях Киева.
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