В АМКУ заметили снижение цен в торговых сетях

Во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета торговые сети снижают наценку на продукты первой необходимости, а некоторые сети на время карантина вообще убрали наценку на отдельную группу товаров.

Об этом сообщил в Facebook глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

«Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевского областного территориального отделения АМКУ, это сделали такие сети: NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт. Мы уже получили от них соответствующие письма.

Завтра эту информацию смогут проверить все желающие в магазинах указанных сетей (информацию с перечнем товаров на которые снижены наценку можно будет увидеть на сайте компании)», — написал он.

В то же время, по его словам, сети NOVUS, BILLA, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на период карантина вообще убрали торговую наценку на отдельную группу товаров и теперь она равна 0%.

«Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как: мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в т.ч гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Относительно лимонов: Компании также сообщили о существенном снижении своей наценки», — добавил Хмельницкий.

Он напомнил, что 8 апреля АМКУ предоставил торговым сетям обязательные для рассмотрения рекомендации по пересмотру уровня торговой наценки.