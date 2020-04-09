В АМКУ заметили снижение цен в торговых сетях

Во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета торговые сети снижают наценку на продукты первой необходимости, а некоторые сети на время карантина вообще убрали наценку на отдельную группу товаров.
Об этом сообщил в Facebook глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
«Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевского областного территориального отделения АМКУ, это сделали такие сети: NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт. Мы уже получили от них соответствующие письма.
Завтра эту информацию смогут проверить все желающие в магазинах указанных сетей (информацию с перечнем товаров на которые снижены наценку можно будет увидеть на сайте компании)», — написал он.
В то же время, по его словам, сети NOVUS, BILLA, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на период карантина вообще убрали торговую наценку на отдельную группу товаров и теперь она равна 0%.
«Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как: мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в т.ч гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Относительно лимонов: Компании также сообщили о существенном снижении своей наценки», — добавил Хмельницкий.
Он напомнил, что 8 апреля АМКУ предоставил торговым сетям обязательные для рассмотрения рекомендации по пересмотру уровня торговой наценки.
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