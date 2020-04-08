Украина полностью прекращает импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

НЭК «Укрэнерго» с 10 апреля по 24 мая 2020 года ограничит до нуля пропускную способность межгосударственных сечений с РФ и Беларусью для исключения импорта электроэнергии в Украину, сообщила пресс-служба компании.

Ограничение импорта на период введенного в стране карантина, связанного с распространением вируса COVID-19, утверждено в соответствии с постановлением украинского регулятора НКРЭКУ № 766 от 8 апреля 2020 года.

«Уменьшение распределенной пропускной способности будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, которые позволяют корректировать графики импорта-экспорта только предварительно — за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций. То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него произойдет с 10 апреля», — говорится в сообщении.

Об аннулировании результатов годового аукциона, на котором была распределена пропускная способность на 2020 год, и возмещении ограничительных прав на распределенную пропускную способность будет сообщено дополнительно.