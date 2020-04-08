В Великобритании за сутки от коронавируса умерла почти 1000 человек

В Великобритании с начала распространения коронавируса COVID-19 скончались 7 097 человек, сообщил министр финансов Великобритании Риши Сунак, выступая на пресс-конференции в среду.

При этом 938 человек умерли за последние сутки.

Коронавирус в Великобритании выявили у 60 734 человек, за сутки это число увеличилось на 5 492 человека.