Польша не откроет границы до 26 апреля

Власти Польши решили продлить до 26 апреля действие решения о закрытии границ страны. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы сохраняем закрытие границ, санитарный контроль на границе и карантин (для приезжающих в страну — Ред.)», — сказал он.

Также не будет возобновлено международное воздушное и железнодорожное сообщение, добавил премьер-министр.

Напомним, что в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 5 205, при этом 159 человек умерли, 222 выздоровели. Сейчас в больницах находятся более 2 400 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение. Около 150 тыс. человек находятся в условиях домашнего карантина. Более 33 тыс. человек находятся под эпидемиологическим надзором. За минувшие недели было сделано более 100 тыс. тестов на коронавирус.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, парки и бульвары, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям страны запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов одной семьи. Все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 метра.