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Польша не откроет границы до 26 апреля

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Польша не откроет границы до 26 апреля

Власти Польши решили продлить до 26 апреля действие решения о закрытии границ страны. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы сохраняем закрытие границ, санитарный контроль на границе и карантин (для приезжающих в страну — Ред.)», — сказал он.

Также не будет возобновлено международное воздушное и железнодорожное сообщение, добавил премьер-министр.

Напомним, что в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 5 205, при этом 159 человек умерли, 222 выздоровели. Сейчас в больницах находятся более 2 400 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение. Около 150 тыс. человек находятся в условиях домашнего карантина. Более 33 тыс. человек находятся под эпидемиологическим надзором. За минувшие недели было сделано более 100 тыс. тестов на коронавирус.

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Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, парки и бульвары, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям страны запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов одной семьи. Все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 метра.

Польша, коронавирус
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