YouTube по ошибке заблокировал обращения Путина к россиянам

Видеохостинг YouTube после соответствующего требования Роскомнадзора восстановил видеозапись с обращением президента РФ Владимира Путина к россиянам. Об этом сообщили в понедельник российским СМИ в пресс-службе Google.
Роскомнадзор ранее потребовал от Google объяснить удаление обращения президента в связи с пандемией коронавируса с YouTube-канала НТВ.
«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — заявили в Google.
В запросе Роскомнадзора к компании было указано, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции РФ о запрете цензуры. Кроме того, там считают, что в последнее время участились случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе заявлений официальных лиц, касающихся оперативного информирования о развитии ситуации с коронавирусом.
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