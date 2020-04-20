Антисептики: для чего нужны

Антисептики для рук или санитайзеры – это средства для дезинфицирования рук и предотвращения передачи болезнетворных микроорганизмов, как в медучреждениях, так и в быту.

Они могут использоваться как дополнительное средство для обработки кожи рук после проведения гигиенических процедур с использованием мыла и воды, а в местах, где условия для соблюдения элементарных гигиенических правил недоступны, как альтернатива.

Виды антисептиков

По составу различают несколько разновидностей дезинфицирующих средств:

- Спиртовой антисептик для рук, содержащий до 75% алкоголя. Для изготовления антисептика используется пропиловый, изопропиловый, этиловый спирты и их комбинации. В ЛПУ используют исключительно спиртосодержащие антисептики, концентрация спирта может колебаться в пределах от 70 до 95%, чем выше концентрация, тем антисептик эффективнее против патологических микроорганизмов.

В антисептики, используемые в лечебно-профилактических учреждениях, могут добавляться дополнительные средства, увеличивающие антимикробную активность, например, бензалкония хлорид. Известны антисептики на основе Повидон-йода, который хорошо растворим в спирте и в глицерине. Йод в этом веществе находится в связанной форме и практически не всасывается через кожу, но при его использовании может случиться раздражение и покраснение кожи в области нанесения;

- Антисептические средства на водной основе, бактерицидное действие которых достигается за счет свойств составляющих компонентов, например, полигексаметиленбигуанида или алкилдиметилбензиламмония хлорида. Эффективность этих антисептиков ниже, чем спиртосодержащих, но их можно использовать для обработки ран и слизистых.

Какой антисептик лучше

На сайте интернет-магазина Med-magazin.ua представлены самые различные антисептики, отличающиеся по составу, консистенции, а также типу и объему упаковки. Чтобы определиться с выбором, надо знать, какие недостатки и преимущества имеют разные антисептические средства.

Преимущества спиртосодержащих антисептиков:

- Эффективно действуют на большинство патогенных микроорганизмов, в том числе и на туберкулезную палочку;

- Быстрое наступление эффекта, в течение 30 секунд. Что особенно важно при обработке рук;

- Подходят для обработки рук, поверхностей, мединструментария, предметов быта, одежды и обуви.

К недостаткам спиртосодержащих средств можно отнести сухость и стянутость кожи, запах чистого спирта. Чтобы снизить ощущение сухости в состав антисептика добавляют пантенол, который также обладает ранозаживляющими свойствами, и глицерин. Для уменьшения запаха спирта в состав добавляют различные отдушки.

Обработка спиртосодержащими составами приводит к уничтожению натурального кожного липидного слоя, также как и при использовании мыла, кроме того, этот слой достаточно быстро восстанавливается.

Спиртосодержащий гель антисептик при частом использовании может оставлять липкий эффект на руках, это связано с тем, что спирт испаряется, а гель остается. Чем выше содержание спирта, тем ниже ощущение липкости на коже.

Водные антисептики также имеют ряд преимуществ:

- Можно дезинфицировать раневые поверхности и слизистые;

- Можно использовать для детей;

- Не сушат кожу и не вызывают раздражения.

Недостаток этих антисептиков заключается в их узком спектре действия – они активны в основном против некоторых грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Основываясь на основных свойствах известных антисептиков, можно сказать, что для получения максимального обеззараживающего эффекта следует купить спиртовой антисептик, но если у пользователя особо чувствительная кожа или антисептик будет использоваться для детей, то лучше выбрать средство на водной основе.

Как использовать

Применение антисептиков в лечебно-профилактических учреждениях бывает 2-х видов:

- Гигиеническая обработка производится на протяжении всего рабочего дня после контакта с больными, предметами или с воздухом в палате, где находятся пациенты. Гигиеническая обработка рук предусматривает предварительное мытье рук с мылом. Обработка антисептиком является дополнительным мероприятием, а в случае, когда вода и мыло недоступны, полностью их заменяет.

- Хирургическая обработка рук медперсонала производится по особой инструкции, предусматривающей 2-х кратное мытье кистей и предплечий мылом и водой, высушивание их стерильной салфеткой, после этого втирание в кожу антисептика. В операционных есть специальные инструкции по обработке рук, где указана техника и длительность процедуры. После обработки и полного высыхания кожи на руки надевают стерильные перчатки. Антисептики для хирургической обработки обычно имеют пролонгированное действие – до 3-х часов.

Для медучреждений обычно используются антисептики в большой таре – бутыли по 300-500-1000 мл с дозирующим устройством.

В быту используется спиртосодержащий антисептик спрей или гель, которые могут быть расфасованы по 10, 30, 50 или 100 мл, их всегда можно носить с собой в сумке. Существуют упаковки на 100, 300, 500 мл с дозатором, которые можно установить в санитарных комнатах или помещениях, где бывает большое количество народа, если это предусмотрено противоэпидемическими требованиями.

В отличие от медицинских антисептиков, средства для бытового использования всегда содержат отдушки и смягчающие добавки, например глицерин, эфирные масла, парфюмированные добавки.

Следует помнить, что длительное использование антисептика без предварительного мытья может стать причиной раздражения кожи, загрязнения кожи, так как антисептик не смывает грязь.

На сайте Мед-магазин есть самые разнообразные антисептики, цена которых зависит от состава, вида и объема упаковки, концентрации спирта и содержания вспомогательных компонентов.