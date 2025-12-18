ЗСУ довіряють 92% українців, - опитування

Громадяни України найвищий рівень довіри серед державних і суспільних інститутів демонструють до Збройних сил України, рятувальників і волонтерів.

За результатами соціологічного опитування, 92% респондентів довіряють ЗСУ. Державній службі з надзвичайних ситуацій довіряють 86%. Волонтерські організації мають підтримку 81%. Добровольчим загонам довіряють 78%. Національній гвардії довіряють 72%. Головному управлінню розвідки 71%. Державній прикордонній службі 70,5%. Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова.

Також високий рівень довіри українці висловили Службі безпеки України. Позитивний баланс мають Церква та громадські організації. До переліку інституцій із відносно високою довірою увійшли Міністерство оборони України та Національний банк України.

"За останній рік найбільш помітне зростання частки тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, що пов'язано з викриттям ними низки фактів корупції у вищих ешелонах влади, хоча частка тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, навіть зараз залишається меншою, ніж частка тих, хто довіряє", - зазначають у Центрі Разумкова.

Водночас більшість опитаних висловлюють недовіру ключовим політичним інституціям. Верховній Раді України не довіряють 76% респондентів. Державному апарату 75%. Уряду України 73%. Політичним партіям 71,5%. Судовій системі 66%. Прокуратурі 60%. Політичній опозиції 59%. Українській владі загалом 57%.

Окремо соціологи зафіксували оцінку загального напряму розвитку країни. 32,5% опитаних вважають що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. 48% переконані що країна рухається в неправильному напрямі.