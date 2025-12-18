Свириденко: Кабмін ухвалив пакет рішень для старту Defence City

З 5 січня 2026 року в Україні офіційно запрацює спеціальний правовий режим для виробників зброї Defence City. Відповідний пакет рішень для старту проєкту Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 17 грудня.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, 50% озброєння для нашого війська вже виробляється в Україні.
Що саме затвердили:
Розвиток оборонних підприємств стане стимулом і для місцевих бюджетів. Фінансування заходів уже закладено у Держбюджет-2026. Зокрема, 50% ПДФО, сплаченого резидентами Defence City, зараховуватиметься до спецфонду місцевої громади.
Ці кошти можна буде використовувати виключно на:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023