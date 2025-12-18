Свириденко: Кабмін ухвалив пакет рішень для старту Defence City

З 5 січня 2026 року в Україні офіційно запрацює спеціальний правовий режим для виробників зброї Defence City. Відповідний пакет рішень для старту проєкту Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 17 грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, 50% озброєння для нашого війська вже виробляється в Україні.

Що саме затвердили:

Процедура набуття статусу резидента Defence City: затверджено порядок ведення реєстру, подання та розгляду заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).

Механізми контролю: встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.

Захист чутливої інформації. Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань.

Порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City. Визначено способи взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансуванням, моніторингом і звітністю.

Розвиток оборонних підприємств стане стимулом і для місцевих бюджетів. Фінансування заходів уже закладено у Держбюджет-2026. Зокрема, 50% ПДФО, сплаченого резидентами Defence City, зараховуватиметься до спецфонду місцевої громади.

Ці кошти можна буде використовувати виключно на: