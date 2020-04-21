Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая

Министерство здравоохранения Украины вынесет на ближайшее заседание Кабинета министров вопрос о продлении карантина до 12 мая со смягчением.
«Минздрав вынесет на ближайшее заседание правительства проект постановления о продлении действия карантина до 12 мая», — сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник.
«Продлевать мы собираемся до 12 мая, это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирус», — добавил он.
При этом Степанов сообщил, что Минздрав предложит соответствующие смягчения карантинных мер.
«Это могут быть, например, прогулки по паркам, но эти прогулки должны быть четко регламентированы относительно количества человек и средств индивидуальной защиты, и в этом постановлении будут выставлены очень четкие критерии», — сказал он.
Степанов также сообщил, что Минздрав предложит «открыть для посетителей музеи, библиотеки, но также с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанций, СИЗ и термоскрининга на входе».
«Мы предлагаем ряд смягчений в отношении карантина, но все они будут четко регламентированы, как именно можно будет посещать тот или иной объект», — подчеркнул министр.
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