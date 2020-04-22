Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его президентстве

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за срок своего пребывания на посту ему удастся добиться окончания войны на Донбассе.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел», — сказал он в фильме «Год президента Зеленского», который демонстрирует в среду телеканал «Украина».

Зеленский указал, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

«То есть, мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед», — отметил он.

Он признал, что за почти за год его пребывания на этом посту он еще многое не успел сделать, до многого не дошли руки, но это еще произойдет.

«Мне казалось, особенно когда была предвыборная кампания, что каждый день ты проживаешь как год. То есть время шло очень медленно, а потом бац — и прошел почти действительно год. Думаю, возможно, буду единственным человеком, который является президентом страны и который готов говорить откровенно, что, вот, у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали», — сказал он.

«Можно проанализировать, давайте об этом поговорим, что не сделано, почему. Много чего не сделали, много к чему даже руки не дошли, но дойдут», — подчеркнул Зеленский.