Правительство Венесуэлы выдало фермерам кредиты в криптовалюте

Малые и средние предприятия Венесуэлы, занятые в агропромышленном бизнесе, получат кредиты в национальной криптовалюте петро. Об этом, как передает ТАСС, в среду заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро по итогам совещания с экономическим блоком правительства.
«В ходе продуктивной встречи было принято решение о выделении [фермерам] более 650 тыс. петро. Это часть реализуемого нами плана по засеиванию более 1 млн гектаров полей. Карантин и производство не противоречат друг другу!», — отметил глава государства, выступление которого транслировал телеканал Venezolana de Television.
На данный момент курс петро составляет 8,5 млн боливаров. Таким образом, размер выданного кредита равен 5,5 трлн боливаров, или порядка $40,2 млн.
Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты петро в октябре 2017 года. Продажа криптовалюты началась 20 февраля 2018 года. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.
В январе текущего года Мадуро подписал указ, предписывающий государственной нефтегазовой компании PDVSA продать 4,5 млн баррелей нефти за петро. При этом, как отметил президент, главной целью правительства является переход на продажу всей производимой нефти за криптовалюту.
Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты.
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