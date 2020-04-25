В Запорожье произошла вспышка коронавируса в общежитии

В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в одном из общежитий в Александровском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский городской совет.

По данным горсовета, коронавирус был обнаружен у 11 жильцов общежития. В настоящее время общежитие закрыто, а в здании проводят санитарную обработку. На заражение коронавирусом проверят всех жителей.

Отмечается, что городской голова поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, чтобы рассмотреть ситуацию со вспышкой в общежитии.