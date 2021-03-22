Одесская область переходит в «красную» зону эпидопасности с 23 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) вводит в ночь на вторник на территории Одесской области «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил руководитель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.
«С нуля часов 23 марта на территории Одесской области, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение ввести „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19», — говорится в обращении Гриневецкого, опубликованном на странице Одесской облгосадминистрации в Facebook в понедельник.
По его словам, в этот период ограничивается работа общепита, ТРЦ и учреждений культуры, непродовольственных магазинов и рынков, проведение массовых мероприятий и спортивные матчи со зрителями. Также нельзя будет посещать учебные заведения, кроме детсадов, младшей школы и специальных учебных заведений.
В то же время разрешено осуществление пассажирских перевозок на внутриобластных автобусных маршрутах в пределах области (количество пассажиров должно соответствовать количеству мест для сидения) и осуществление железнодорожных перевозок пассажиров в пределах области.
«Мною дано поручение правоохранительным органам принимать жесткие меры по выявлению нарушения несоблюдение норм и требований ограничительных мер в „красном“ уровне эпидемической опасности», — подчеркнул Гриневецкий.
Он назвал эпидемиологическую ситуацию в области «чрезвычайно тревожной», отметив высокую смертность от Covid-19: 68 человек на 100 тыс населения.
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