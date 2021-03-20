В Киеве и Одесской области ввели «красный» уровень эпидопасности с 23 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Киеве и Одесской области с 00:00 23 марта, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 23 марта 2021г. „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в своем «Телеграм-канале».

Кроме того, госкомиссия ТЭБ и ЧС установила с 00:00 23 марта «красный» уровень на территории Одесской области.