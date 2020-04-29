Украинцы за время карантина потеряли работу и обеднели

Более половины опрошенных отметили за период карантина изменения в рабочем графике или оплате: 15% ушли в неоплачиваемый отпуск, 5% - уменьшили зарплату при том же объеме работы, 13% - перешли на неполную занятость с уменьшенной зарплатой, а 8% - уволили. Об этом свидетельствуют данные опроса Kantar online TRACK, проведенного 16-21 апреля.

В Киеве опрошенные в целом работают по полному графику, но с сокращенным зарплатой (11% против 5% соответственно). Не отметили изменений в работе 45% респондентов (32% - работают по-прежнему - тот же объем работы и зарплата, 13% - по-прежнему не работают (безработные, декретный отпуск и т.п.).

Изменения в работе сказались на материальном благополучии опрошенных. Если зимой доля тех, кому денег хватает только на еду, составляла 10% -12%, то сейчас таких уже 15%. В апреле сократилась доля тех, кому хватает на бытовую технику (23% против 30% в феврале).

Наиболее значимые различия в оценке материального положения наблюдаются в зависимости от размера населенного пункта.

Жители больших городов и Киева в материальном плане чувствуют себя лучше, чем жители других городов. В частности, они чаще, чем обитателей средних и малых городов, могут позволить себе практически все, кроме таких дорогих покупок как, например, квартира или загородный дом (13%, 6% и 4% соответственно).

В финансовом плане наибольшие опасения вызывают девальвация гривны (это отмечают 55%) и проблема безопасности платежей, транзакций и счетов.

74% опрошенных уже заинтересованы в увеличении своих доходов: 6% - уже начали подрабатывать, 38% - находятся в поиске возможностей, а 30% - пока только думают об этом.