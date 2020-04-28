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Журналисты выяснили, кто такой «Владимир Иванович», которого ищет следствие по делу MH17

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Журналисты выяснили, кто такой «Владимир Иванович», которого ищет следствие по делу MH17

Русской службе Би-би-си стало известно возможное имя одного из главных фигурантов дела о крушении «Боинга», выполнявшего рейс МН17.

В материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование падения самолета, этот человек проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». Люди, лично общавшиеся с этим человеком, сказали Би-би-си, за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Расследовательская группа Bellingcat провела анализ технических данных и независимо от Би-би-си также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и «Владимир Иванович» могут быть одним человеком.

В опубликованных следователями телефонных переговорах представители ДНР между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, Би-би-си получила информацию о перемещениях генерала в 2014 году и выяснила, что в день падения «Боинга» Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Фоноскопическая экспертиза, сделанная по запросу Би-би-си, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и «Владимира Ивановича».

Один источник, назвавший Би-би-си вероятное имя «Владимира Ивановича», уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду — Героя России.

Би-би-си не удалось найти указ о присвоении генералу этой награды, но известны случаи, когда звание Героя России присваивалось закрытым указом, который никогда не публиковался.

Из открытых источников следует, что до 2014 года Андрей Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

В телефонных переговорах представителей самопровозглашенной ДНР, которые были перехвачены Службой безопасности Украины и приобщены к материалам дела о крушении МН17, Владимира Ивановича называют «большим начальником, прилетевшим из Москвы». Всего следователи выложили записи четырех разговоров, в которых участвует «Владимир Иванович», и пяти разговоров, в которых он упоминается.

Во время одного из разговоров представитель ДНР говорит «Владимиру Ивановичу», что получил его номер от главы Крыма Сергея Аксенова. ДНРовец утверждает, что Аксенов согласовал с директором ФСБ Александром Бортниковым поставку приборов ночного видения, камуфляжной формы, противогазов, «железа», а также боеприпасов и бронемашин воюющим самопровозглашенным республикам Донбасса.

В еще одной беседе бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) жалуется неустановленному лицу: «Мне Владимир Иванович должен ставить приказы сам. А не командовать через мою голову моими людьми. Мои люди будут выполнять мои приказы».

На записях, опубликованных JIT, слышно, что когда ДНРовцы разговаривают между собой о «Владимире Ивановиче», они также упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего Южным военным округом Андрея Сердюкова (в 2015 году получил звание генерал-полковника, в 2016-м стал командующим Воздушно-десантными войсками, в 2020-м — Героем России — прим. Би-би-си).

Андрей Иванович Бурлака родился в 1965 году в Советской Гавани (Хабаровский край). В 1986 году окончил погранучилище, службу начинал на границе в Средней Азии. В 1995 году окончил Академию ФСБ, после чего работал руководителем оперативных подразделений в Тихоокеанском региональном пограничном управлении и в Дальневосточном региональном управлении в Хабаровске. В октябре 2007 года указом Владимира Путина генерал-майор Бурлака был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.

После работы на Сахалине — перевод в Москву, где он уже в звании генерал-лейтенанта сначала работал начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а затем стал заместителем руководителя этого ведомства.

Источник Би-би-си, имеющий доступ к системе «Розыск-Магистраль» (там хранятся данные о передвижениях граждан на поездах, самолетах и автобусах), установил даты поездок генерала Бурлаки в период с 2014 по 2019 год.

В 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия, Андрей Бурлака как минимум трижды летал в Ростов-на-Дону — город в тот момент превратился в главный перевалочный пункт для россиян, которые хотели принять участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик.

16 или 17 апреля 2014 года (у генерала были куплены билеты на оба рейса) Андрей Бурлака вернулся в Москву из первой поездки в Ростов — точная дата его приезда Би-би-си неизвестна. За несколько дней до этого, в ночь с 11 на 12 апреля, группа из 52 человек во главе с Игорем Стрелковым пересекла российско-украинскую границу в Донецкой области и захватила Славянск.

Спустя два месяца, 17 июня 2014 года, генерал Бурлака вновь вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, а 20 июня вернулся обратно. Эта поездка состоялась вскоре после первой личной встречи Владимира Путина с только что избранным тогда президентом Украины Петром Порошенко в Нормандии.

По итогам тех первых переговоров Владимир Путин дал указание погранслужбе ФСБ России принять меры по усилению режима охраны границы России с Украиной с целью исключить незаконные переходы, сообщала пресс-служба Кремля 7 июня.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко за день до этого утверждала, что Киев и Москва договорились о совместных действиях по закрытию участков границ на юго-востоке страны. Выполнена эта договоренность в итоге не была, и граждане России летом 2014 года продолжали беспрепятственно пополнять ряды вооруженных сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Наконец, 15 июля 2014 года генерал Андрей Бурлака снова вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону. 17 июля над Донецкой областью был сбит «Боинг» «Малазийских авиалиний» с 298 пассажирами на борту. На следующий день, 18 июля, Бурлака вернулся из Ростова в Москву и больше, как следует из данных, имеющихся в распоряжении Би-би-си, в 2014 году в Ростов-на-Дону не ездил.

Как рассказал Русской службе Би-би-си источник, имеющий доступ к персональным базам данных, из системы «Розыск-Магистраль» задним числом были удалены все данные о перелетах генерала Бурлаки за 2014 год. Информацию о его перемещениях источнику Би-би-си удалось достать из архивной копии этой системы.

Для того чтобы установить, являются ли «Владимир Иванович» и Андрей Бурлака одним и тем же человеком, Би-би-си обратилась к специалисту с просьбой провести фоноскопическую экспертизу.

Ведущий специалист лаборатории Martin Barry Forensic Services (MBFS) Мартин Барри с 1992 года проводит криминалистические экспертизы в рамках расследования уголовных дел в судах Великобритании — как по запросу адвокатов, так и по заказу полиции и прокуратуры. Барри также является членом Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA). Би-би-си передала Барри и экспертам его лаборатории записи перехватов телефонных разговоров «Владимира Ивановича», которые обнародовала Объединенная следственная группа.

В качестве образца голоса генерала Бурлаки Би-би-си предоставила фрагменты новостных сюжетов о визите Бурлаки в Оренбург в январе 2013 года, а также интервью, которое он давал в 2018 году для фильма, посвященного работе Пограничной службы России.

Би-би-си не сообщила экспертам, чьи голоса они слышат на записях и к каким событиям относятся диалоги. По просьбе специалистов аудиозаписи были разделены на две части. Голос с записей, опубликованных следователями, был помечен как «неизвестный человек». Голос публичных выступлений генерала был помечен как «Алекс».

При работе специалисты оценивали голоса и при помощи автоматизированных программ, а также используя лингвистический анализ.

Эксперты пришли к выводу, что образцы голоса Владимира Ивановича в целом совпадают с голосом генерала Бурлаки.

«Я прихожу к выводу об умеренной степени поддержки гипотезы, что голос неизвестного человека („Владимира Ивановича“) является голосом Алекса (генерала Андрея Бурлаки)», — пишет в своем заключении Мартин Барри.

Специалисты пояснили, почему не могут с большей уверенностью сказать, принадлежит ли голос на всех аудиозаписях одному человеку. Они пришли к выводу, что голос Владимира Ивановича звучит напряженно, местами скрипуче, но без элементов шепота. А голос генерала Бурлаки во время интервью звучит «равномерно вяло, с сильными элементами шепчущего звукообразования и без скрипучести».

Как поясняет эксперт Барри, есть две возможные причины такого различия: либо исследуемые образцы голоса принадлежат разным людям, либо речь по стилистике разительно отличается в зависимости от ситуации. То есть, например, человек привык разговаривать с журналистами в одной манере, а с подчиненными — совсем в другой.

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Москва последовательно отрицает свое участие в конфликте на юго-востоке Украины. При этом и рядовые бойцы, и офицеры подразделений ДНР и ЛНР неоднократно говорили о том, что помощь со стороны России, в частности поставки военной техники, оружия и появление в зоне боестолкновений кадровых российских военных, играли решающую роль в успехах армий самопровозглашенных республик.

Объединенная следственная группа, опираясь на фото- и видеосвидетельства, а также показания очевидцев, заключила, что комплекс «Бук», позже сбивший «Боинг» МН17, также прибыл в Донбасс из России. По имеющимся данным, зенитно-ракетная установка проехала через Ростовскую область и перешла российско-украинскую границу в месте, не подконтрольном украинским пограничникам.

MH-17, Андрей Бурлака
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 минута назад

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