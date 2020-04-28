Португалия не будет продлевать режим ЧП после 2 мая

Власти Португалии полагают, что нет необходимости продлевать режим чрезвычайного положения в стране из-за нового коронавируса. Об этом заявил во вторник президент страны Марселу Ребелу ди Соуза.
«Режим ЧП завершится 2 мая, — приводят слова главы государства местные СМИ. — Ожидается, что не будет необходимости возвращаться к режиму ЧП».
Изначально режим ЧП был введен в Португалии с 19 марта до 2 мая. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в стране составляет 24 322, умерли 948 пациентов, выздоровели почти 1,4 тыс. человек. Наибольшее число заразившихся выявлено на севере страны.
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