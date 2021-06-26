Войти
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
госфинансы
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса
позиция
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В ВОЗ обеспокоены ростом заражений COVID-19 в трех странах Европы

389
В ВОЗ обеспокоены ростом заражений COVID-19 в трех странах Европы

Среди европейских стран рост уровня заражения COVID-19 отмечается в России, Великобритании и Португалии, об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

«Сейчас отмечается подъемом случаев в трех странах: РФ, Великобритании и Португалии. К сожалению, мы видим здесь рост случаев, и это тревожит сами эти страны, их системы здравоохранения и нас, потому что мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим», ‒ сказала представитель ВОЗ. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в мире меняется очень быстро.

Представитель ВОЗ также назвала COVID-19 второй причиной смертности в странах мира после инфаркта миокарда.

Вуйнович призвала планировать отдых так, чтобы не оказываться в толпе, где растет риск заражения коронавирусом, а также носить маску и вакцинироваться. «Даже если вы вакцинированы или переболели, надо носить маску. Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку — даже бессимптомно», — резюмировала она.

Читайте также: Украина отозвала голос по документу о правах уйгуров из-за шантажа Китая

В России в июне отмечается рост заражений коронавирусом, больше всего заболевших в Москве. В Великобритании зафиксировано 15 810 случаев заражения за последние сутки, умерло 18 человек, сообщил Минздрав королевства. Всего в стране выявлено 4 699 868 зараженных. По данным Университета Джона Хопкинса, в Португалии за последний день обнаружено 1604 новых случаев болезни, скончалось 4 человека. Всего зафиксировано 871 483 заражения.

Россия, Великобритания, Португалия, ВОЗ, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 26 июня 2021
Пятница, 25 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Ребята, вы серьезно?

ЗЕ… ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском … к теще Медведчука.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Налоговое «головокружение без успехов»

Офис президента и Кабинет Министров предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности – здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды. Цель понятна – «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов спровоцирую проблемы в экономике?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Акела промахнулся. Опять. Снова

Обыски в офисе и у тещи (?!!!) Медведчука – это продолжение негативного сценария. Негативного для Зеленского & Co.Мы уже видели, как «Акела промахнулся» один раз. Когда власть выдвигает громкие обвинения – госизмена и разграбление национальных ресурсов – а потом судья на заседании на всю страну отчитывает прокурорских за то, что нет доказательств – это удар по репутации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016