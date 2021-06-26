В ВОЗ обеспокоены ростом заражений COVID-19 в трех странах Европы

Среди европейских стран рост уровня заражения COVID-19 отмечается в России, Великобритании и Португалии, об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

«Сейчас отмечается подъемом случаев в трех странах: РФ, Великобритании и Португалии. К сожалению, мы видим здесь рост случаев, и это тревожит сами эти страны, их системы здравоохранения и нас, потому что мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим», ‒ сказала представитель ВОЗ. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в мире меняется очень быстро.

Представитель ВОЗ также назвала COVID-19 второй причиной смертности в странах мира после инфаркта миокарда.

Вуйнович призвала планировать отдых так, чтобы не оказываться в толпе, где растет риск заражения коронавирусом, а также носить маску и вакцинироваться. «Даже если вы вакцинированы или переболели, надо носить маску. Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку — даже бессимптомно», — резюмировала она.

В России в июне отмечается рост заражений коронавирусом, больше всего заболевших в Москве. В Великобритании зафиксировано 15 810 случаев заражения за последние сутки, умерло 18 человек, сообщил Минздрав королевства. Всего в стране выявлено 4 699 868 зараженных. По данным Университета Джона Хопкинса, в Португалии за последний день обнаружено 1604 новых случаев болезни, скончалось 4 человека. Всего зафиксировано 871 483 заражения.