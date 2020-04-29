В России за сутки заболели почти 6000 человек

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 841, до 99 399, почти 45% новых заболевших не имеет симптомов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 841 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2624 (44,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Добавляется, что зарегистрировано 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
При этом за сутки в РФ умерли 108 пациентов с COVID-19, за все время — 972.
«За последние сутки подтверждено 108 летальных случаев... За весь период (по уточненным данным — ред.)... умерло 972 человека», — говорится в сообщении.
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