В харьковском метро планируют запустить цельные «поезда-трубы»

Цельные пятивагонные составы без перегородок между вагонами планируется закупить для КП «Харьковский метрополитен», сообщил заместитель городского головы Евгений Водовозов.

«У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро — восьми составов. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют „труба“ — без перегородок между вагонами», — цитирует Водовозова пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, поезда будут изготавливаться специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а все восемь — в течение двух-двух с половиной лет.