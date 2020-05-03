Уоррен Баффет распродал акции четырех крупнейших авиакомпаний США

Холдинг Berkshire Hathaway продал все принадлежавшие ему акции четырех крупнейших американских авиакомпаний. Об этом глава холдинга Уоррен Баффет заявил на ежегодном собрании акционеров.

Речь идет об акциях American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines Holdings.

Баффет отметил, что в результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса бизнес существенно изменился. «Мир изменился для авиакомпаний, и я желаю им всего хорошего», — приводит слова Баффета Bloomberg.

Глава холдинга признался, что допустил ошибку, инвестируя в авиакомпании и потерял на этом деньги.

Накануне Berkshire Hathaway отчитался об убытке в размере $49,7 млрд по итогам I квартала 2020 года. Акции самого финансового конгломерата упали в цене на 19%.