Власти обещают украинскому бизнесу кредиты под 3% годовых

Кредитная программа «Новые деньги» будет предусматривать кредиты для малых и микропредприятий на срок до двух лет под 3% годовых, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Программа „Новые деньги“ будет предусматривать финансирование микро- и малых предприятий, то есть компаний с оборотом в эквиваленте до EUR10 млн. Цель ее — предоставить финансирование на первоочередные цели: выплаты зарплаты, оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей», — сказал Петрашко в ходе брифинга во вторник, передает Интерфакс-Украина.

«Разницу между 3% годовых и ставкой, которую определит банк на основе финансирования НБУ, будет компенсировать государство», — добавил министр.

При этом программа будет содержать требования относительно фонда оплаты труда и численности персонала заемщиков.

«Будет также на восемь месяцев отсрочка по выплате тела кредита и отсрочка по выплате процентов», — сказал Петрашко.

Он подчеркнул, что запуск программы «Новые деньги» требует законодательных изменений, соответствующие инициативы относительно портфельных гарантий утверждены правительством и будут поданы в парламент.

«У нас есть положительные отзывы от народных депутатов, они готовы за это проголосовать», — указал министр.