У Порошенко заявляют, что добились созыва Рады 7 мая

Верховная Рада по инициативе депутатов фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность» соберется на внеочередное заседание 7 мая. Об этом сообщил во вторник депутат фракции Алексей Гончаренко.
«В четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 депутатов. Инициатором является фракция «Европейская Солидарность», — написал Гончаренко в своем Telegram.
По его словам, на повестке дня будут два законопроекта о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения или смерти вследствие заражения коронавирусом. Депутат добавил, что заседание впервые состоится по требованию оппозиции: из 157 собранных за его проведение подписей только четыре принадлежит депутатам пропрезидентской партии «Слуга народа».
Официальное распоряжение о созыве заседания на сайте Рады пока отсутствует.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016