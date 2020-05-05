В Кременчуге закрывают больницу из-за массового заболевания коронавирусом медработников и членов их семей

В г.Кременчуг (Полтавская область) закрывают Центральную районную больницу в связи с заболеванием коронавирусом 43 медицинских работников и членов их семей, сообщает пресс-служба городского совета.
«На сегодняшний день из 85-ти случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в городе, 43 человека — это медицинские работники ЦРБ и члены их семей. Практически ежедневно выявляют случаи заболевания коронавирусной инфекции, связанные с Центральной районной больницей Кременчугского района, которая территориально находится на территории Кременчуг», — говорится в сообщении.
Так, вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации с заболеванием COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы.
В то же время беременным женщинам, которые стоят на учете в женской консультации ЦРБ, советуют обратиться к руководителям городских женских консультации, там будет организовано ведение их беременности и проведены все необходимые исследования.
Как сообщалось, в Полтавской области по состоянию на утро 5 мая коронавирусом болеет 187 человек.
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