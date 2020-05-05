В прокуратуре объяснили, зачем нужен заочный арест Януковича

Решение Печерского районного суда Киева от 4 мая об избрании экс-президенту Украины Виктору Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту захвата государственной власти дает право стороне обвинения начать отношении Януковича процедуру экстрадиции, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины во вторник.
Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отмечают, что в указанном уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины.
В частности эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую законом «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-IV были внесены изменения, говорится в сообщении.
Как сообщалось, Печерский районный суд города Киева по ходатайству Офиса генпрокурора в понедельник избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.
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