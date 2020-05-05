Количество безработных за время карантина увеличилось на 166 тысяч человек

Количество безработных за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. чел. и на 5 мая 2020 года составляет 463,422 тыс. чел., что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период, сообщила Государственная служба занятости в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
Согласно ее данным, 387,47 тыс. чел. из них получают помощь по безработице, по состоянию на начало карантина 12 марта таких было 310,072 тыс. чел.
За прошлую неделю количество безработных возросло на 28,6 тыс. чел., добавили в ведомстве.
При этом количество вакансий по состоянию на текущую дату составляет 51,8 тыс., что на 42% меньше прошлогоднего уровня на эту дату.
В то же время 4 мая количество зарегистрированных безработных было наивысшим среднедневным показателем за весь период карантина — 10,16 тыс. чел.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016