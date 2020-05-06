Счетная палата в 2019 году выявила нарушений и недостач почти на 50 млрд грн

Счетная палата в 2019 году проверила 602 объектов и установила нарушений и недостачи на общую сумму почти 50 млрд грн. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

«За прошлый год мы проверили 602 объектов. Объем проверенных средств во время аудитов — более 763 млрд грн. Начиная с 2010 года — это самый большой показатель. Мы подготовили и утвердили 77 отчетов. Сумма нарушений, которую установили наши аудиторы в 2019 году, в 2,9 раза превышает ту, которая была обнаружена в 2018 году. Если в 2018 году мы установили 17 млрд грн, то в 2019 — 49,76 млрд. грн», — сказал Валерий Пацкан.

По его словам, 65% выявленных нарушений (более 32,1 млрд. грн) — нарушения бюджетного законодательства, почти 30% (14,7 млрд. грн) — неэффективное управление средствами и их неэффективное использование, еще 6% (почти 3 млрд грн) — нарушения и недостачи при администрировании доходной части государственного бюджета. Кроме того, по результатам проведенных в течение года контрольных мероприятий в виде анализов установлено недостачи, а также недопоступления в государственный бюджет на общую сумму почти 38,8 млрд. грн.

Валерий Пацкан отметил, что объем проверенных средств на одного аудитора самый большой по 10 лет и составляет почти 2,6 млрд. грн. «По сравнению с 2018 годом один аудитор в прошлом году проверил в 2,4 раза больше. Нагрузка на наших аудиторов возросла. Значительно возросло и качество аудитов», — считает председатель Счетной палаты.

Он заявил, что Счетная палата не только выявляет, но и указывает на причины неэффективного использования средств государственного бюджета и пути их сбережения и к этим рекомендациям прислушиваются. По его словам, подтверждением этого является рост показателя выполнения рекомендаций Счетной палаты. «Из рекомендаций, предоставленных Счетной палатой в 2018 и 2019 годах по результатам аудитов, до конца 2019 года полностью или частично выполнено 75,6%. Предыдущий показатель был на уровне 62%», — подчеркнул Валерий Пацкан.