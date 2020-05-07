Зеленский подписал закон об отмене штрафных баллов за нарушение ПДД

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов» (№ 2809).
Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.
«7.05 возвращено с подписью от президента», — отмечается на странице документа.
Напомним, что Верховная Рада 24 апреля приняла закон, которым отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения (№ 2809).
Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата.
В частности, законом с КоАП исключены нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. В частности, это касается пункта 21 части первой статьи 24 (Виды административных взысканий), части второй статьи 27 (Штраф), статьи 27-1 (Штрафные баллы), а также абзац второй части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения).
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