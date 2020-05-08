Секретный антикитайский документ западных разведок может быть фейком

Секретный документ разведслужб англоязычных стран с критикой Китая в вопросе COVID-19 может быть фальшивкой, сообщает немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на источники в немецкой разведслужбе BND.
О досье, приписанном альянсу разведывательных служб «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия) на прошлых выходных сообщила австралийская газета Saturday Telegraph. Документ указывает на рискованные исследовательские работы в китайском городе Ухань, откуда пошло распространение коронавируса, а также упоминает расхождения разведывательных служб во мнении о том, откуда пошло распространение заболевания.
По информации NDR, немецкая разведка проинформировала руководство комитета по международным делам Бундестага о том, что запросила у участников альянса «Пять глаз» информацию о происхождении досье. Члены альянса в свою очередь сообщили, что не знают о существовании общего документа.
В BND считают, что документ мог быть составлен одной из партнерских разведок, но может быть и фальшивкой. Подтверждения ни тому, ни другому утверждению пока нет.
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